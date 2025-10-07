Подлежат ли мобилизации мужчины с инвалидностью третьей группы – объясняет 24 Канал.
Могут ли мобилизовать человека с третьей группой инвалидности?
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабмина №560, право на отсрочку от мобилизации имеют все лица, имеющие инвалидность. Стоит заметить, что группа инвалидности в статье не указывается.
Третью группу инвалидности устанавливают при наличии умеренных функциональных нарушений организма, которые ограничивают работоспособность, лицам, которые нуждаются в социальной защите и социальной помощи.
Чтобы получить третью группу инвалидности, необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) по месту жительства или лечения. Основанием для направления является медицинское заключение от лечебно-профилактического учреждения здравоохранения.
Не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию:
- лица, которым инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;
- лица, которым инвалидность установили также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины;
- лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей, стоп, одного из парных органов);
- лица, у которых были обнаружены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.
Однако по обновленному закону лица с инвалидностью I, II и III групп могут добровольно вступить в украинскую армию по контракту.
Мобилизация в Украине: коротко о главном
В Украине мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку, а также те, кто имеет право на отсрочку, но отказался от нее.
Однако граждане Украины в возрасте 60+ лет могут заключить годовой контракт на военную службу, при условии прохождения военно-врачебной комиссии и соответствия определенным критериям.
Граждане в возрасте от 18 до 24 лет также могут заключить контракт с Силами обороны. Им выплатят один миллион гривен и предоставят определенные льготы.