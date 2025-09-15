Хто підлягає мобілізації та що варто знати – повідомляє 24 Канал.
Кого можуть мобілізувати в Україні?
Згідно з постановою КМУ 560, призову підлягають:
- військовозобов'язані та резервісти до 60 років, які придатні за станом здоров’я і не мають права на відстрочку;
- військовозобов'язані та резервісти до 60 років, придатні за станом здоров’я, які мають право на відстрочку, але відмовилися від неї;
- люстровані чиновники, які мають статус військовозобов'язаних чи резервістів, якщо це особи, звільнені за законом "Про очищення влади". Однак їх не призначатимуть на посади, що підпадають під люстрацію у Силах оборони;
- засуджені на випробувальному терміні, якщо вони військовозобов'язані чи резервісти та не засуджені за злочини проти нацбезпеки, умисне вбивство двох чи більше людей, сексуальне насильство або топкорупцію;
- підозрювані та обвинувачені під вартою, яким ще не винесено рішення судом. Такі особи можуть бути мобілізовані, якщо вони не підозрюються у злочинах проти нацбезпеки та низці інших тяжких злочинів (вбивство, зґвалтування, розбій тощо). Після звільнення з-під варти вони зобов’язані з’явитися до ТЦК протягом 48 годин;
- громадяни із судимістю, які були засуджені до позбавлення чи обмеження волі за нетяжкі, тяжкі або особливо тяжкі злочини. Призов осіб, засуджених за особливо тяжкий злочин, потребує спеціального дозволу від Генштабу ЗСУ, розвідки або СБУ. Проте це не стосується засуджених за злочини проти національної безпеки України.
Мобілізація в Україні: що варто знати?
Мобілізованих в Україні не відправляють на передову без базової загальновійськової підготовки. Командир несе особисту відповідальність перед державою за мобілізаційну готовність військових.
Право на відстрочку від призову мають люди з інвалідністю, багатодітні батьки, працівники критично важливих для економіки підприємств тощо.
Тоді як чоловіки віком 18 – 22 років можуть виїжджати за кордон, якщо вони не обіймають певні державні посади. Для виїзду їм потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ.