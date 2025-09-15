Хто підлягає мобілізації та що варто знати – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: куди відправляють служити після навчального табору

Згідно з постановою КМУ 560, призову підлягають:

Мобілізованих в Україні не відправляють на передову без базової загальновійськової підготовки. Командир несе особисту відповідальність перед державою за мобілізаційну готовність військових.

Право на відстрочку від призову мають люди з інвалідністю, багатодітні батьки, працівники критично важливих для економіки підприємств тощо.