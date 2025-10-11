Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН, как правильно подать заявление и какие документы добавить, передает 24 Канал.

Смотрите также Освобождает ли от штрафов и уголовной ответственности закон о бронировании разыскиваемых ТЦК

Когда и каким образом получить отсрочку?

В Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в любое время. Закон не определяет четких сроков.

Однако ключевое правило, называет Бекало, обращаться с заявлением еще до отправки на сборный пункт или зачисления в воинскую часть. Ведь после этого лицо приобретает статус военнослужащего.

В случае, если человек получил повестку на военно-врачебную комиссию или для уточнения личных данных, стоит сразу же подавать заявление на отсрочку.

Форма заявления утверждена постановлением Кабмина №560. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Обращение рассматривает комиссия при ТЦК и СП. Она должна принять решение в течение семи дней. Возможны два варианта ответа:

предоставить отсрочку и выдать справку, подтверждающую решение,

отказать с письменным обоснованием.

Отказ можно обжаловать в суде. При необходимости комиссия может делать запросы в учреждения, чтобы проверить основания для отсрочки. В таком случае решение принимается на следующий день после получения ответов.

Пока идет рассмотрение, военнообязанный не проходит ВВК и не может быть призван, уверяет Марина Бекало.

В то же время отдельный порядок действует для мужчин, имеющих бронирование. После получения работодателем выписки из приказа о бронировании, работник должен стать на специальный учет в ТЦК и СП. Только после этого он освобожден от призыва.

Последние новости об отсрочке или бронировании