Про це пише 24 Канал. У правилах мобілізації в жовтні 2025 року розібралися в Еспресо.
Хто може отримати повторну повістку?
Відповідно до законів України, усі військовозобов’язані протягом семи днів після зміни будь-яких облікових даних мають повідомляти ТЦК. Це стосується зміни місця проживання, роботи, сімейного стану тощо.
Водночас у разі невиконання військовозобов'язаним своїх обов'язків ТЦК має право звернутися до Нацполіції для адміністративного затримання та приведення людини. Якщо це неможливо здійснити, ТЦК надсилає громадянину лист з вимогою щодо виконання обов'язків.
У разі невиконання цієї вимоги протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем. Однак, і це обмеження не може бути застосоване, якщо кермування – це основне джерело заробітку людини або авто є необхідністю, оскільки в родині є людина з інвалідністю,
– пояснюють у виданні.
Адвокат Ростислав Кравець зазначив, що щодо ігнорування повістки передбачена також адміністративна відповідальність – у вигляді штрафу, та кримінальна відповідальність за ігнорування вказівок щодо мобілізації – обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі до п'яти років. Але треба мати на увазі, що кожен з таких випадків розглядають індивідуально та з використанням цілого комплексу заходів.
Відповідно до законодавства, штрафи для людей, які ухиляються від мобілізації, такі:
- за недотримання правил військового обліку накладається штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень;
- за порушення повторно або в особливий період сума зростає до 17 000-25 500 гривень;
- також передбачена відповідальність за порушення законодавства, що стосуються оборони та мобілізації.
Відомо, що у березні 2025 року парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає знижку на штраф від ТЦК для військовозобов’язаних, які сплатять їх добровільно.
Останні новини про мобілізацію: що відомо?
Адвокатка пояснила, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку не завжди знімає статус "у розшуку". Випадки з неправомірними штрафами від ТЦК зазвичай вирішують у суді, але це може затягнутися на місяці, а за цей час можуть надіслати нові повістки.
До слова, Рада дозволила критичним підприємствам бронювати людей на 45 днів, якщо в них неналежно оформлені облікові документи.
Бронювання стосується військовозобов'язаних працівників критичних та оборонно-промислових підприємств.