Загальна мобілізація та воєнний стан триватиме щонайменше до 5 листопада 2025 року. В Україні діє низка нормативно-правових актів, які регулюють порядок мобілізації. Про них детальніше розповідає 24 Канал.

Хто може бути мобілізований?

В Україні діють встановлені законом правила військового обліку, які є обов'язковими для чоловіків від 17 до 60 років та жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Водночас під час оголошеної мобілізації чоловіків віком 25 – 60 років можуть примусово залучати до служби, тоді як жінки можуть проходити її лише за власним бажанням.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, наразі мобілізують лише необхідну кількість людей, щоб закрити всі втрати та сформувати невеликі резерви.

Військовозобов'язані проходять ВЛК для підтвердження придатності до служби.

Відповідно до постанови Кабміну визначаються категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати:

Військовозобов'язані та резервісти віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я і не мають права на відстрочку.

Військовозобов'язані та резервісти віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я, мають право на відстрочку, але добровільно від неї відмовились.

Люстровані чиновники зі статусом військовозобов'язаних або резервістів, які звільнені відповідно до закону "Про очищення влади". Водночас їх не призначатимуть на посади у Силах оборони, що підпадають під люстраційні обмеження.

Військовозобов'язані та резервісти засуджені на випробувальному терміні, можуть бути мобілізовані, якщо їхні злочини не пов'язані із нацбезпекою, умисним вбивством двох і більше людей, сексуальним насильством та тяжкими корупційними злочинами.

Підозрювані та ті, кому ще суд не виніс вирок можуть бути мобілізовані, якщо вони не притягнуті за тяжкі злочини. Після звільнення з-під варти необхідно з'явитись в ТЦК протягом 48 годин.

Громадяни, які засуджені до обмеження або позбавлення волі за різні категорії злочинів, окрім тих, що загрожують нацбезпеці України.

Щоб призвати на службу засуджених за особливо тяжкі злочини, необхідно отримати дозвіл від Генштабу ЗСУ, ГУР або ж СБУ.

Куди направляють громадян після мобілізації?

Одразу після призову, мобілізованих розподіляють в навчальні центри, де перевіряють їхній стан здоров'я згідно з ВЛК, у разі непридатності чи невідповідності характеристик, їх повертають в ТЦК.

Згодом новобранців відправляють до підрозділів, які потребують докомплектування. Зокрема до військових частин, з'єднань, організацій та установ, військових навчальних закладів, правоохоронних органів та інших військових формувань.

Кого не відправлять на передову?

Не всі потраплять в зону бойових дій. Рекрутів розподіляють залежно від стану здоров'я, наявних навичок та пройденої підготовки. Це може бути тил, логістичні служби, охорона об'єктів, піхота, штурмові чи інші підрозділи.

Законодавство України забороняє залучати військових без належної підготовки до участі в бойових діях. Мобілізовані мають пройти базову загальновійськову підготовку для присвоєння військово-облікової спеціальності. А також підготуватись до бойових завдань.

Командир або начальник несе особисту відповідальність перед державою за належну підготовку військовослужбовця. Він відповідає за бойову та мобілізаційну готовність частини, охорону державної таємниці, дисципліну, стан особового складу та озброєння.

Крім того, в законодавстві зазначено, що мобілізованих без базової підготовки або бойового досвіду відправляти на бойові дії заборонено.

Чоловікам, які пройшли ВЛК, за станом здоров'я можуть встановити терміни придатності до служби у тилових підрозділах і формуваннях, зазначені в постанові.

Що відомо про мобілізаційні правила?