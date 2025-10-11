Адвокатка Марина Бекало розповіла, кого з громадян, яким виповнилося 50 років, мобілізують насамперед, куди точно не відправляють служити, а кого не візьмуть до ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар ТСН.ua.

Що варто знати про мобілізацію чоловіків 50+?

Адвокатка каже, що, за нормами чинного законодавства про мобілізацію, правилами ведення військового обліку та порядку проведення мобілізації не передбачається винятків щодо чоловіків віком від 50 до 60 років.

Тобто такі особи також підлягають призову на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки.

Водночас у ТЦК та СП є внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання від Генерального штабу Збройних сил України, за якими визначається кількість мобілізованих, яка необхідна для доукомплектування ЗСУ, рекомендований вік, військово-облікова спеціальність тощо.

Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі, тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років неможливо.

Як показує практика, чоловіків 55+ призивають менше порівняно з чоловіками віком до 50 років, чи молодшою віковою категорією. Проте якщо їх і призивають, то вони здебільшого обіймають посади логістів або водіїв в підрозділах забезпечення чи "тилових" структурах.

При цьому, якщо чоловіка 50+ років мобілізують на бойову посаду – це не є порушенням закону. Деякі юристи зазначають, що у випадку, якщо він має військову спеціальність або бойовий досвід, шанси на мобілізацію зростають, навіть якщо йому вже понад 50 років.

Особливо це стосується фахівців із важливими професіями для армії – інженерів, медиків, ремонтників техніки тощо.

Зауважимо, що граничний вік мобілізації для рядових, сержантів, молодших і старших офіцерів становить 60 років. Тобто у 59 років чоловіка ще можуть призвати, а після 60 – вже ні. Втім, для представників вищого офіцерського складу (генералів, бригадних генералів, генерал-майорів, генерал-лейтенантів) віковий ценз вищий і становить 65 років.

Чоловіки у віці від 50 до 60 років мають ті ж самі обов’язки, що й інші військовозобов’язані. Вони повинні оновлювати військово-облікові дані, повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд, мати з собою документи та надавати їх на вимогу правоохоронців.

За неявку за повісткою або відмову проходити ВЛК чоловіки цього віку також отримують штрафи від ТЦК. Для чоловіків передпенсійного віку діє й заборона на виїзд за кордон. Винятки можливі лише за наявності підстав, таких як інвалідність або троє та більше неповнолітніх дітей.

