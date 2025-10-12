Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чому відмітка про розшук не зникає?

Адвокати пояснили, що можливість сплатити штраф онлайн – зручна опція, однак вона працює не у всіх випадках. За їхніми словами, це ефективно переважно тоді, коли порушення було одноразовим: наприклад, чоловік просто не з'явився за однією повісткою.

Втім, бувають і складніші випадки. Якщо людина не відвідувала ТЦК протягом кількох років і вже під час мобілізації потрапила до розшуку, сплата штрафу не завжди розв'язує проблему.

Довідка. За порушення військового обліку передбачений адміністративний штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Окрім того, за ухилення від призову можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років.

Часто буває так, що через день, два чи тиждень після оплати відмітка про розшук з'являється знову.

Якщо ви, скажімо, не були в ТЦК 15 – 20 років і вчинили багато різних порушень військового обліку, ця позначка може бути законною,

– пояснила Наталя Гнатик, адвокатка адвокатського об'єднання "Актум".

Водночас оплата штрафу допомагає тимчасово розв'язати питання й отримати час, щоб владнати справи з ТЦК у законний спосіб: знайти роботу з бронюванням або підстави для відстрочки.

За словами юристів, в окремих випадках накладення штрафу може бути незаконним – якщо людина раніше не порушувала вимог військового обліку.

Наталя Гнатик пояснила, що ще донедавна ТЦК мали право штрафувати за несвоєчасне оновлення персональних даних, однак термін притягнення до відповідальності за такі порушення вже сплив. Попри це, деякі штрафи все ще "висять" у системі.

Юристи радять оскаржувати подібні випадки через суд.

