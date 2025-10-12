Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Почему отметка о розыске не исчезает?

Адвокаты объяснили, что возможность оплатить штраф онлайн – удобная опция, однако она работает не во всех случаях. По их словам, это эффективно преимущественно тогда, когда нарушение было одноразовым: например, человек просто не явился по одной повестке.

Впрочем, бывают и более сложные случаи. Если человек не посещал ТЦК в течение нескольких лет и уже во время мобилизации попал в розыск, уплата штрафа не всегда решает проблему.

Справка. За нарушение воинского учета предусмотрен административный штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Кроме того, за уклонение от призыва могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

Часто бывает так, что через день, два или неделю после оплаты отметка о розыске появляется снова.

Если вы, скажем, не были в ТЦК 15 – 20 лет и совершили много различных нарушений воинского учета, эта отметка может быть законной,

– объяснила Наталья Гнатик, адвокат адвокатского объединения "Актум".

В то же время оплата штрафа помогает временно решить вопрос и получить время, чтобы решить дела с ТЦК законным способом: найти работу с бронированием или основания для отсрочки.

По словам юристов, в отдельных случаях наложение штрафа может быть незаконным – если человек ранее не нарушал требований воинского учета.

Наталья Гнатик объяснила, что еще недавно ТЦК имели право штрафовать за несвоевременное обновление персональных данных, однако срок привлечения к ответственности за такие нарушения уже истек. Несмотря на это, некоторые штрафы все еще "висят" в системе.

Юристы советуют оспаривать подобные случаи через суд.

Какие изменения ввели в процессе мобилизации?