Какие данные может получить ТЦК?

Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, что ТЦК могут получить доступ к информации из демографического реестра о месте регистрации военнообязанного.

По ее словам, если в приложении Резерв+ нет информации о другом месте жительства, то мужчину будут ставить на учет по адресу регистрации.

Не стоит забывать, если мы говорим о медиках, о лицах, которые имеют специальность, смежной с военно-учетной, то эту информацию предоставляет высшее учебное заведение или техникум. Информацию о том, что лицо закончило обучение и получило медицинскую специальность,

– добавила Анищенко.

Важно! Постановка на воинский учет происходит по месту регистрации или фактического пребывания военнообязанного лица.

Адвокат привела пример из практики: женщина имела фармацевтическое образование, но работала продавцом. По запросу ТЦК предприятие подтвердило, что у них есть лицо с фармацевтической специальностью, о чем была запись в трудовой книжке. По ее словам, все предприятия должны проходить такую проверку с ТЦК.

Тем временем адвокат Роман Симутин отметил, что ТЦК могут иметь доступ и к медицинской документации.

К тому же в демографическом реестре, которым, вероятно, сможет пользоваться ТЦК, есть сведения о паспортных данных лица. Как следствие, система может получить доступ к таким данным:

фамилия, имя, отчество;

фото;

место регистрации;

информацию о семейном положении;

информацию о состоянии здоровья;

вероятно, ограниченную часть информации от банков, но не о состоянии банковских счетов.

