Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Як військовому оформити відпустку?
За словами юристів, порядок надання відпусток військовослужбовцям регулюється законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також іншими нормативними актами.
Серед доступних видів відпусток:
- щорічна основну відпустку – її тривалість залежить від тривалості служби та інших факторів, але зазвичай становить 30 календарних днів;
- додаткова відпустка в разі виконання складних та небезпечних завдань, за вислугу років або за інші особливі заслуги – тривалість відпустки визначається відповідно до законодавства;
- відпустка за сімейними обставинами (смерть близьких родичів, важка хвороба члена сім’ї, одруження) – зазвичай триває 10 днів, але може бути продовжена за рішенням командування;
- навчальна відпустка для військовослужбовців, які проходять навчання у військових академіях або інших навчальних закладах та мають право на таку відпустку для підготовки до іспитів або захисту дипломних робіт;
- соціальна відпустка (по догляду за дитиною або у зв'язку з вагітністю та пологами).
Важливо! Для отримання відпустки військовослужбовець повинен подати рапорт на ім'я свого командира, зазначивши в ньому причину, дати та тип відпустки. Після цього командир частини розглядає звернення й ухвалює рішення.
За словами юристів, командир може як задовольнити прохання, так і відмовити, але в такому разі він також має надати обґрунтовані причини відмови.
Після того як відпустку затверджено, військовослужбовець отримує необхідні документи – зокрема наказ про відпустку та супровідні папери, які надають йому право скористатися нею.
Які зміни в законодавстві стосуються військових?
Українські військові після звільнення з полону отримуватимуть 50 тисяч гривень щомісяця. Йдеться про осіб, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування.
За словами Романа Костенка, Україна планує поступово переходити на контрактну армію. Щоб стимулювати людей приєднуватися до лав ЗСУ, їм пропонуватимуть винагороду.
Передбачається, що контракт укладатимуть щонайменше на 2 роки. У такий спосіб вдасться виконати одразу дві задачі: підвищити зарплату контрактникам, щоб їх утримати, і визначити чіткі терміни служби – два чи три роки.