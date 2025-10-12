Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Как военному оформить отпуск?
По словам юристов, порядок предоставления отпусков военнослужащим регулируется законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также другими нормативными актами.
Среди доступных видов отпусков:
- ежегодный основной отпуск – его продолжительность зависит от продолжительности службы и других факторов, но обычно составляет 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск в случае выполнения сложных и опасных задач, за выслугу лет или за другие особые заслуги – продолжительность отпуска определяется в соответствии с законодательством;
- отпуск по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников, тяжелая болезнь члена семьи, женитьба) – обычно длится 10 дней, но может быть продлен по решению командования;
- учебный отпуск для военнослужащих, которые проходят обучение в военных академиях или других учебных заведениях и имеют право на такой отпуск для подготовки к экзаменам или защиты дипломных работ;
- социальный отпуск (по уходу за ребенком или в связи с беременностью и родами).
Важно! Для получения отпуска военнослужащий должен подать рапорт на имя своего командира, указав в нем причину, даты и тип отпуска. После этого командир части рассматривает обращение и принимает решение.
По словам юристов, командир может как удовлетворить просьбу, так и отказать, но в таком случае он также должен предоставить обоснованные причины отказа.
После того как отпуск утвержден, военнослужащий получает необходимые документы – в частности приказ об отпуске и сопроводительные бумаги, которые дают ему право воспользоваться им.
Какие изменения в законодательстве касаются военных?
Украинские военные после освобождения из плена будут получать 50 тысяч гривен ежемесячно. Речь идет о лицах, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения.
По словам Романа Костенко, Украина планирует постепенно переходить на контрактную армию. Чтобы стимулировать людей присоединяться в ряды ВСУ, им будут предлагать вознаграждение.
Предполагается, что контракт будут заключать минимум на 2 года. Таким образом удастся выполнить сразу две задачи: повысить зарплату контрактникам, чтобы их удержать, и определить четкие сроки службы – два или три года.