Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на kadroland.
Смотрите также Мобилизация после 50 лет: кого мобилизуют в первую очередь, а кто не попадет в армию
Какие сроки возвращения к работе после службы?
Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", днем окончания военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава его воинской части или учреждения.
Именно с этого момента прекращаются обязанности работодателя по сохранению за работником места работы и должности.
Когда работник присоединился к войску, работодатель должен был издать приказ о его освобождении от работы. На период службы за ним сохранялось место работы и должность.
После этого работник имеет 5 календарных дней, чтобы прибыть в соответствующий ТЦК и СП и стать на воинский учет. На это время работодатель должен снова освободить его от работы, сохраняя место, должность и среднюю зарплату.
Последние новости о мобилизации
Критические и оборонные предприятия имеют право бронировать работников на 45 дней, даже если их учетные документы в ТЦК оформлены не полностью или они находятся в розыске.
Мужчины в возрасте 50 – 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях, если признаны годными к службе и не имеют отсрочки. Лиц старше 55 лет призывают обычно на должности водителей или логистов, но их могут назначить и на боевые должности.