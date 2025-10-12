Адвокатка адвокатського об'єднання "Актум" Наталія Гнатик розповіла, що робити військовозобов'язаним у таких випадках і куди скаржитись. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".

Чому статус "у розшуку" не зникає після оплати штрафу?

В Україні трапляються випадки, коли після оплати штрафу від ТЦК за деякий час знову з'являється відмітка про розшук.

За словами адвокатки, якщо особа, наприклад, не була в ТЦК 15 – 20 років і вчинила багато різних порушень військового обліку, ця відмітка може бути законною. Результат оплати штрафів залежить від індивідуальної ситуації військовозобов'язаного.

Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком і ніхто більше не буде вас шукати – так це не працює. Але це може бути виходом. Ви платите штраф, вас знімають з розшуку й ви розв'язуєте питання з ТЦК далі,

– пояснює Гнатик.

Вона також додає, що сплата штрафу дає змогу знайти роботу з бронюванням чи законні підстави для відстрочки й вирішувати далі все це в законному полі.

Водночас адвокатка зазначила, що зазвичай питання з неправомірними штрафами та іншими незаконними діями ТЦК радять вирішувати у суді. Проте це може затягнутися на місяці, а в Києві та великих містах доведеться чекати ще довше. За цей час чоловіку можуть направити ще кілька повісток.

У зв'язку з цим у більшості випадків доводиться закривати провадження тільки після сплати штрафу. Також можна прийти в ТЦК для розв'язання цього питання особисто, але якщо особа не має підстав для відстрочки, то її можуть мобілізувати.

Оплата штрафів від ТЦК: що варто знати?