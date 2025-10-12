Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, что делать военнообязанным в таких случаях и куда жаловаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".

Почему статус "в розыске" не исчезает после оплаты штрафа?

В Украине бывают случаи, когда после оплаты штрафа от ТЦК через некоторое время снова появляется отметка о розыске.

По словам адвоката, если лицо, например, не было в ТЦК 15 – 20 лет и совершило много различных нарушений воинского учета, эта отметка может быть законной. Результат оплаты штрафов зависит от индивидуальной ситуации военнообязанного.

Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском и никто больше не будет вас искать – так это не работает. Но это может быть выходом. Вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете вопрос с ТЦК дальше,

– объясняет Гнатик.

Она также добавляет, что уплата штрафа позволяет найти работу с бронированием или законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле.

В то же время адвокат отметила, что обычно вопрос с неправомерными штрафами и другими незаконными действиями ТЦК советуют решать в суде. Однако это может затянуться на месяцы, а в Киеве и крупных городах придется ждать еще дольше. За это время мужчине могут направить еще несколько повесток.

В связи с этим в большинстве случаев приходится закрывать производство только после уплаты штрафа. Также можно прийти в ТЦК для решения этого вопроса лично, но если лицо не имеет оснований для отсрочки, то его могут мобилизовать.

Оплата штрафов от ТЦК: что стоит знать?