Что будет, если оплатить штраф за это, объяснил адвокат Дмитрий Дончак на портале b2bconsult. Детали читайте в материале 24 Канала.

Какой штраф за непрохождение ВВК?

По словам адвоката, если человек не прошел ВВК в установленный законодательством срок, то наложение штрафа – вполне законно. А вот статус "в розыске" в Резерв+ означает не совсем то, что все понимают в буквальном смысле.

Вы не преступник, вас не разыскивает полиция. Но этот статус означает, что в случае остановки работниками полиции человек будет принудительно доставлен в ближайший ТЦК для прохождения ВВК,

– пояснил Дончак.

Такое нарушение квалифицируется по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе 3 400 – 5 100 гривен, а также 5 100 – 8 500 гривен соответственно.

Стоит заметить, что во время действия особого периода, то есть военного положения, за подобное правонарушение предусмотрен штраф 17 000 – 25 500 гривен. Однако его уплата не освобождает от обязанности пройти ВВК.

Если же после уплаты штрафа человек снова продолжит уклоняться от прохождения ВВК, то это уже будет квалифицироваться как новое правонарушение и, соответственно, новый штраф,

– отметил адвокат.

Кроме того, он предупредил, что будет, если систематически уклоняться от прохождения ВВК: не являться в ТЦК по вызову после неоднократных штрафов, игнорировать повестки, отказываться от прохождения ВВК. Подобные действия могут квалифицировать как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период. Это уже не административная, а уголовная ответственность – статья 336 Уголовного Кодекса Украины.

Как оплатить штраф в Резерв+?