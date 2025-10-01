Що буде, якщо оплатити штраф за це, пояснив адвокат Дмитро Дончак на порталі b2bconsult. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.

Який штраф за непроходження ВЛК?

За словами адвоката, якщо людина не пройшла ВЛК у встановлений законодавством термін, то накладання штрафу – цілком законне. А от статус "у розшуку" в Резерв+ означає не зовсім те, що всі розуміють у буквальному сенсі.

Ви не злочинець, вас не розшукує поліція. Але цей статус означає, що в разі зупинки працівниками поліції людина буде примусово доставлена до найближчого ТЦК для проходження ВЛК,

– пояснив Дончак.

Таке порушення кваліфікується за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф 3 400 – 5 100 гривень, а також 5 100 – 8 500 гривень відповідно.

Варто зауважити, що під час дії особливого періоду, тобто воєнного стану, за подібне правопорушення передбачений штраф 17 000 – 25 500 гривень. Однак його сплата не звільняє від обов'язку пройти ВЛК.

Якщо ж після сплати штрафу людина знову продовжить ухилятися від проходження ВЛК, то це вже буде кваліфікуватися як нове правопорушення і, відповідно, новий штраф,

– зазначив адвокат.

Окрім того, він попередив, що буде, якщо систематично ухилятися від проходження ВЛК: не являтися в ТЦК за викликом після неодноразових штрафів, ігнорувати повістки, відмовлятися від проходження ВЛК. Подібні дії можуть кваліфікувати як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Це вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність – стаття 336 Кримінального Кодексу України.

Як сплатити штраф у Резерв+?