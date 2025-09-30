Партнерка Grain Law Firm, адвокатка Лідія Карплюк розповіла, як дізнатися про наявність адміністративного порушення та штрафу, а також кримінального провадження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "УНІАН".
Де дізнатися про наявність штрафу?
Адвокатка розповіла, що дані про наявність штрафу та адміністративного порушення військовозобов'язаний громадянин може дізнатися у застосунку Резерв+.
Якщо штраф "світиться", то можна натиснути на три крапки, де є можливість отримати повну виписку з відомостями про правопорушення.
Також про наявність штрафу може дізнатися адвокат. Він надсилає відповідний запис до ТЦК і СП.
А от інформацію про наявність кримінального провадження, в якому громадянин має статус підозрюваного, можна дізнатися через "Дію".
У застосунку просто треба замовити витяг про несудимість.
У цьому також може допомогти адвокат, надіславши запит до Офісу Генпрокурора.
Як онлайн сплатити штраф?
Штрафи за порушення військового обліку можна сплатити у Резерв+.
Наразі є можливість сплатити 9 видів штрафів: якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою до ТЦК та СП, не став на військовий облік після виповнення 25 років, не став на військовий облік за новою адресою, не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань, не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО, не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації та не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
Загалом сплата штрафу у Резерв+ може зайняти приблизно 4 дні. Упродовж 20 днів сума складатиме 50% – 8 500 грн.