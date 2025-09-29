Що належить до них та про що чоловіки зобов'язані повідомляти ТЦК, розповіла адвокатка Лідія Карплюк в коментарі УНІАН, передає 24 Канал.
Дивіться також "Доводь тоді, що ти студент": чи обов'язково підтверджувати право на відстрочку в ТЦК
Що належить до порушення військового обліку?
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків 25-60 років. Адвокатка Лідія Карплюк назвала, що найпоширенішими є два випадки порушення правил військового обліку.
Найчастіше трапляються такі:
- неявка за повісткою до ТЦК;
- непроходження військово-лікарської комісії.
Крім того, військовозобов'язані мають інформувати ТЦК про важливі зміни в житті: переїзд, вступ до шлюбу, здобуття освіти, зміну здоров'я тощо.
Водночас адвокатка уточнила, що якщо відомості містяться у державних реєстрах, людину не можна притягти до відповідальності за неповідомлення такої інформації. Наприклад, дані про одруження чи народження дитини автоматично передаються з реєстру актів цивільного стану (РАЦС).
Наголошується, що хоча відповідальність за низку випадків не застосовується, сам обов'язок повідомляти про зміни в законі закріплений.
Останні зміни щодо мобілізації в Україні
Під мобілізацію можуть потрапити й ті, кого раніше ВЛК визнала непридатними у мирний час, але придатними у воєнний. За новим законом, вони вважаються військовозобов'язаними навіть до 25 років.
Громадяни від 60 років теж можуть долучитися до служби. Для них передбачено контракт на рік, якщо пройшли ВЛК, відповідають встановленим вимогам і подали необхідні документи.