Що належить до них та про що чоловіки зобов'язані повідомляти ТЦК, розповіла адвокатка Лідія Карплюк в коментарі УНІАН, передає 24 Канал.

Що належить до порушення військового обліку?

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків 25-60 років. Адвокатка Лідія Карплюк назвала, що найпоширенішими є два випадки порушення правил військового обліку.

Найчастіше трапляються такі:

неявка за повісткою до ТЦК;

непроходження військово-лікарської комісії.

Крім того, військовозобов'язані мають інформувати ТЦК про важливі зміни в житті: переїзд, вступ до шлюбу, здобуття освіти, зміну здоров'я тощо.

Водночас адвокатка уточнила, що якщо відомості містяться у державних реєстрах, людину не можна притягти до відповідальності за неповідомлення такої інформації. Наприклад, дані про одруження чи народження дитини автоматично передаються з реєстру актів цивільного стану (РАЦС).

Наголошується, що хоча відповідальність за низку випадків не застосовується, сам обов'язок повідомляти про зміни в законі закріплений.

