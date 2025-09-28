Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, що їхній виш усю інформацію щодо студентів скеровує до ТЦК. Навіть щодо осіб призовного віку, які вступили на перший курс.

Чи потрібно студентові підтверджувати відстрочку в ТЦК?

Освітянин зауважив, що виш вимагає у всіх студентів-чоловіків обов'язково військово-обліковий документ.

Всіх вступників скеровуємо до ТЦК, щоб вони підтвердили те, що вони навчаються у закладі вищої освіти,

– уточнив перший проректор ЛНУ.

За його словами, таким студентам у ЗВО радять здійснювати такі візити до ТЦК щопівроку, оскільки когось після сесії можуть відрахувати.

Якщо студента відрахують, ми подаємо інформацію про відрахованих студентів у відповідні територіальні центри комплектації та соцпідтримки,

– повідомив Гукалюк.

Він наголосив: якщо студент отримав право на відстрочку і користується нею, то має сповістити про це ТЦК. Це відповідальність та обов'язок студентів. Їм повідомляють під час вступу про правила військового обліку.

Якщо ти маєш право на відстрочку, – підтвердь її у відповідному ТЦК, а не чекай, коли тебе зупинять на вулиці і доводь тоді, що ти студент,

– акцентував освітянин.

І додав, що свідомі студенти йдуть до ТЦК, малосвідомі можуть ігнорувати повідомлення, але це тоді питання їхньої взаємодії з ТЦК. У ЗВО свою місію виконали, коли зарахували відповідних студентів, сповістили необхідну інформацію до ТЦК і видали студентам за запитом офіційний документ про здобуття вищої освіти.

