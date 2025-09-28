Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, что их вуз всю информацию о студентах направляет в ТЦК. Даже в отношении лиц призывного возраста, которые поступили на первый курс.
Нужно ли студенту подтверждать отсрочку в ТЦК?
Педагог отметил, что вуз требует у всех студентов-мужчин обязательно военно-учетный документ.
Всех поступающих направляем в ТЦК, чтобы они подтвердили то, что они учатся в учреждении высшего образования,
– уточнил первый проректор ЛНУ.
По его словам, таким студентам в ЗВО советуют осуществлять такие визиты в ТЦК каждые полгода, поскольку кого-то после сессии могут отчислить.
Если студента отчислят, мы подаем информацию об отчисленных студентов в соответствующие территориальные центры комплектации и соцподдержки,
– сообщил Гукалюк.
Он отметил: если студент получил право на отсрочку и пользуется ею, то должен известить об этом ТЦК. Это ответственность и обязанность студентов. Им сообщают при поступлении о правилах воинского учета.
Если ты имеешь право на отсрочку, – подтверди ее в соответствующем ТЦК, а не жди, когда тебя остановят на улице и доказывай тогда, что ты студент,
– акцентировал педагог.
И добавил, что сознательные студенты идут в ТЦК, малосознательные могут игнорировать сообщения, но это тогда вопрос их взаимодействия с ТЦК. В ЗВО свою миссию выполнили, когда зачислили соответствующих студентов, сообщили необходимую информацию в ТЦК и выдали студентам по запросу официальный документ о получении высшего образования.
Когда студент может потерять право на отсрочку?
- Первый проректор вуза Франко также рассказал, что студент может потерять право на отсрочку в случае отчисления.
- Или в случае перевода с дневной на заочную форму получения образования.
- Или если уже, например, получал степень бакалавра и приобретает его снова.