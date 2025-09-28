Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, что их вуз всю информацию о студентах направляет в ТЦК. Даже в отношении лиц призывного возраста, которые поступили на первый курс.

Читайте "30 июня всех отчисляют": будут ли студенты иметь отсрочку во время летних каникул

Нужно ли студенту подтверждать отсрочку в ТЦК?

Педагог отметил, что вуз требует у всех студентов-мужчин обязательно военно-учетный документ.

Всех поступающих направляем в ТЦК, чтобы они подтвердили то, что они учатся в учреждении высшего образования,

– уточнил первый проректор ЛНУ.

По его словам, таким студентам в ЗВО советуют осуществлять такие визиты в ТЦК каждые полгода, поскольку кого-то после сессии могут отчислить.

Если студента отчислят, мы подаем информацию об отчисленных студентов в соответствующие территориальные центры комплектации и соцподдержки,

– сообщил Гукалюк.

Он отметил: если студент получил право на отсрочку и пользуется ею, то должен известить об этом ТЦК. Это ответственность и обязанность студентов. Им сообщают при поступлении о правилах воинского учета.

Если ты имеешь право на отсрочку, – подтверди ее в соответствующем ТЦК, а не жди, когда тебя остановят на улице и доказывай тогда, что ты студент,

– акцентировал педагог.

И добавил, что сознательные студенты идут в ТЦК, малосознательные могут игнорировать сообщения, но это тогда вопрос их взаимодействия с ТЦК. В ЗВО свою миссию выполнили, когда зачислили соответствующих студентов, сообщили необходимую информацию в ТЦК и выдали студентам по запросу официальный документ о получении высшего образования.

К теме Когда студент может потерять право на отсрочку

Когда студент может потерять право на отсрочку?