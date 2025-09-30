Партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк рассказала, как узнать о наличии административного нарушения и штрафа, а также уголовного производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".
Где узнать о наличии штрафа?
Адвокат рассказала, что данные о наличии штрафа и административного нарушения военнообязанный гражданин может узнать в приложении Резерв+.
Если штраф "светится", то можно нажать на три точки, где есть возможность получить полную выписку со сведениями о правонарушении.
Также о наличии штрафа может узнать адвокат. Он направляет соответствующую запись в ТЦК и СП.
А вот информацию о наличии уголовного производства, в котором гражданин имеет статус подозреваемого, можно узнать через "Дію".
В приложении просто надо заказать выписку о несудимости.
В этом также может помочь адвокат, отправив запрос в Офис Генпрокурора.
Как онлайн оплатить штраф?
Штрафы за нарушение воинского учета можно оплатить в Резерв+.
Сейчас есть возможность оплатить 9 видов штрафов: если военнообязанный не прибыл по повестке в ТЦК и СП, не стал на воинский учет после исполнения 25 лет, не стал на воинский учет по новому адресу, не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний, не стал стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ, не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы, не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации и не прошел или отказался от прохождения ВВК.
В общем уплата штрафа в Резерв+ может занять примерно 4 дня. В течение 20 дней сумма будет составлять 50% – 8 500 грн.