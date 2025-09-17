Водночас існує можливість оплатити штраф від ТЦК зі знижкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Як оплатити штраф від ТЦК зі знижкою?

Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" розповіли, що для сплати штрафу зі знижкою, слід оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії. Далі у меню необхідно обрати розділ "Штрафи онлайн", де можна подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП ухвалює рішення, після чого в застосунку з'являється опція сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.

Також заяву про визнання порушення правил військового обліку можна подати за допомогою поштового зв'язку на адресу ТЦК та СП.

Що ще варто знати про штрафи та Резерв+?