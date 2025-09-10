Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Чи перестануть приходити повістки після оплати штрафу?

Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення, за яке він був нарахований.

Попри це, обов'язок виконувати вимоги військового обліку залишається за військовозобов'язаними. Тому повістки можуть приходити й надалі.

Якщо людині вручили повістку належним чином – тобто поштою або особисто – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні Міноборони.

Там зауважують, якщо громадянин буде систематично ігнорувати повістки, то це стане підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

