Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Чи перестануть приходити повістки після оплати штрафу?
Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення, за яке він був нарахований.
Попри це, обов'язок виконувати вимоги військового обліку залишається за військовозобов'язаними. Тому повістки можуть приходити й надалі.
Якщо людині вручили повістку належним чином – тобто поштою або особисто – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні Міноборони.
Там зауважують, якщо громадянин буде систематично ігнорувати повістки, то це стане підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
Які види штрафів можна оплатити онлайн?
Ще донедавна у Резерв+ можна було сплатити лише один вид штрафу. У вересні їхня кількість зросла до 9.
Йдеться про випадки, коли військовозобов'язаний не прибув за повісткою до ТЦК та СП; не став на військовий облік після 25 років; не став на військовий облік за новою адресою; не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань; не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО; не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання; не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації; не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
У Міноборони зауважують, що загальна процедура сплати штрафу у Резерв+ триває приблизно 4 дні. Якщо не сплатити його вчасно, то доведеться витратити уже 17 000 гривень, а ще через 20 днів сума зросте до 34 000 гривень.