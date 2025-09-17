В то же время существует возможность оплатить штраф от ТЦК со скидкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Как оплатить штраф от ТЦК со скидкой?

Специалисты юридической компании "Приходько и партнеры" рассказали, что для уплаты штрафа со скидкой, следует обновить приложение Резерв+ до актуальной версии. Далее в меню необходимо выбрать раздел "Штрафы онлайн", где можно подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП принимает решение, после чего в приложении появляется опция оплатить штраф в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.

Также заявление о признании нарушения правил воинского учета можно подать с помощью почтовой связи в адрес ТЦК и СП.

Что еще стоит знать о штрафах и Резерв+?