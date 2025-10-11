За словами адвокатки адвокатського об’єднання "Актум" Катерини Петренко, якщо у людини лише одне порушення, проблем після оплати штрафу не виникає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".
Як можна отримати бронь після оплати штрафу?
Адвокатка каже, що, якщо особа прагне швидко зняти порушення правил військового обліку, варто сплатити штраф. У застосунку "Резерв+" користувач бачить своє порушення, наприклад, неявку за повісткою. Через вкладку "Створити заяву" він визнає правопорушення та очікує рішення до трьох днів.
Далі у встановлений строк до 40 днів сплачує штраф у розмірі 8500 гривень. Після оплати система автоматично надсилає дані до ТЦК, а рішення з’являється в додатку.
Наступного дня клієнт оновив "Резерв+" і побачив, що його зняли з розшуку – червоної позначки вже не було. З таким документом ми подали його на бронювання в п’ятницю, а бронь прийшла вже в неділю,
– розповідає про один з таких випадків Петренко.
Вона також радить заздалегідь перевіряти кількість порушень. Це можна зробити через адвокатський запит або напряму до ТЦК. Окрім цього, після сплати штрафу варто узгодити дії з роботодавцем, аби він вчасно подав заявку на бронь.
На весь процес від моменту зняття з розшуку до отримання броні йде приблизно 72 години. Адвокатка зазначає, що головне – діяти синхронно і після зняття з розшуку одразу подаватися на бронь, адже якщо роботодавець затягне цей процес, можна просто не встигнути.
Однак Петренко визнала, що не всі територіальні центри однаково ефективні. Наприклад, Корабельний ТЦК у Миколаєві працює оперативно – відповідає на запити протягом трьох днів, надає відповіді онлайн і навіть телефонує для уточнення деталей. Натомість інші ТЦК часто ігнорують електронну пошту.
За словами адвокатки, в таких випадках варто надсилати запити поштою, подавати скарги або звертатися до суду.
Бронювання від мобілізації в Україні: що варто знати
Раніше Верховна Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка. Тепер критичні підприємства можуть бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них неналежно оформлені облікові документи.
Варто зауважити, що новий закон в Україні дозволяє бронювати людей, які розшукуються за порушення правил військового обліку, але це не звільняє їх від адміністративної та кримінальної відповідальності.
За порушення передбачено штрафи до 25,5 тисяч гривень або позбавлення волі від 3 до 5 років, причому роботодавців не будуть карати за укладення трудових договорів з такими працівниками.