За словами адвокатки адвокатського об’єднання "Актум" Катерини Петренко, якщо у людини лише одне порушення, проблем після оплати штрафу не виникає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".

Як можна отримати бронь після оплати штрафу?

Адвокатка каже, що, якщо особа прагне швидко зняти порушення правил військового обліку, варто сплатити штраф. У застосунку "Резерв+" користувач бачить своє порушення, наприклад, неявку за повісткою. Через вкладку "Створити заяву" він визнає правопорушення та очікує рішення до трьох днів.

Далі у встановлений строк до 40 днів сплачує штраф у розмірі 8500 гривень. Після оплати система автоматично надсилає дані до ТЦК, а рішення з’являється в додатку.

Наступного дня клієнт оновив "Резерв+" і побачив, що його зняли з розшуку – червоної позначки вже не було. З таким документом ми подали його на бронювання в п’ятницю, а бронь прийшла вже в неділю,

– розповідає про один з таких випадків Петренко.

Вона також радить заздалегідь перевіряти кількість порушень. Це можна зробити через адвокатський запит або напряму до ТЦК. Окрім цього, після сплати штрафу варто узгодити дії з роботодавцем, аби він вчасно подав заявку на бронь.

На весь процес від моменту зняття з розшуку до отримання броні йде приблизно 72 години. Адвокатка зазначає, що головне – діяти синхронно і після зняття з розшуку одразу подаватися на бронь, адже якщо роботодавець затягне цей процес, можна просто не встигнути.

Однак Петренко визнала, що не всі територіальні центри однаково ефективні. Наприклад, Корабельний ТЦК у Миколаєві працює оперативно – відповідає на запити протягом трьох днів, надає відповіді онлайн і навіть телефонує для уточнення деталей. Натомість інші ТЦК часто ігнорують електронну пошту.

За словами адвокатки, в таких випадках варто надсилати запити поштою, подавати скарги або звертатися до суду.

