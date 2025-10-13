Об этом пишет 24 Канал. В правилах мобилизации в октябре 2025 года разобрались в Эспрессо.

Смотрите также Мобилизационные правила: кого освободят от службы, а кого отправят на передовую

Кто может получить повторную повестку?

Согласно законам Украины, все военнообязанные в течение семи дней после изменения любых учетных данных должны сообщать ТЦК. Это касается изменения места жительства, работы, семейного положения и тому подобное.

В то же время в случае невыполнения военнообязанным своих обязанностей ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию для административного задержания и приведения человека. Если это невозможно осуществить, ТЦК направляет гражданину письмо с требованием о выполнении обязанностей.

В случае невыполнения этого требования в течение 10 дней, ТЦК может обратиться в суд с просьбой об ограничении в праве управления автомобилем. Однако, и это ограничение не может быть применено, если вождение – это основной источник заработка человека или авто является необходимостью, поскольку в семье есть человек с инвалидностью,

– объясняют в издании.

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что по игнорированию повестки предусмотрена также административная ответственность – в виде штрафа, и уголовная ответственность за игнорирование указаний по мобилизации – ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы до пяти лет. Но надо иметь в виду, что каждый из таких случаев рассматривают индивидуально и с использованием целого комплекса мер.

В соответствии с законодательством, штрафы для людей, которые уклоняются от мобилизации, такие:

за несоблюдение правил воинского учета налагается штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен;

за нарушение повторно или в особый период сумма возрастает до 17 000-25 500 гривен;

также предусмотрена ответственность за нарушение законодательства, касающиеся обороны и мобилизации.

Известно, что в марте 2025 года парламент принял законопроект, предусматривающий скидку на штраф от ТЦК для военнообязанных, которые оплатят их добровольно.

Последние новости о мобилизации: что известно?