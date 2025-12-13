Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

Що зміниться для чоловіків за кордоном?

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту. Він передбачає автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Як пояснили в МО, це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК. Відтепер частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.

На військовий облік автоматично ставитимуть:

чоловіків, які не стали на облік у 17 років (вони автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя);

чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за кордоном.

Щодо останніх, то це відбуватиметься під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК для цього не потрібно.

Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, пояснила: зміни стали можливими завдяки обміну даними між різними структурами та реєстрами.

"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", – прокоментувала вона.

