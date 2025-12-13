Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Что изменится для мужчин за рубежом?

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта. Он предусматривает автоматическую постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Как пояснили в МО, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК. Отныне часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.

На воинский учет автоматически будут ставить:

мужчин, которые не стали на учет в 17 лет (они автоматически получают статус призывника с момента 18-летия);

мужчин в возрасте 18–60 лет, которые находятся за рубежом.

Относительно последних, то это будет происходить во время получения или обмена паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Посещать ТЦК и СП или проходить ВВК для этого не нужно.

Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, объяснила: изменения стали возможными благодаря обмену данными между различными структурами и реестрами.

"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", – прокомментировала она.

