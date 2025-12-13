Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.
Что изменится для мужчин за рубежом?
Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта. Он предусматривает автоматическую постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Как пояснили в МО, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК. Отныне часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.
На воинский учет автоматически будут ставить:
- мужчин, которые не стали на учет в 17 лет (они автоматически получают статус призывника с момента 18-летия);
- мужчин в возрасте 18–60 лет, которые находятся за рубежом.
Относительно последних, то это будет происходить во время получения или обмена паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Посещать ТЦК и СП или проходить ВВК для этого не нужно.
Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, объяснила: изменения стали возможными благодаря обмену данными между различными структурами и реестрами.
"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", – прокомментировала она.
Что еще нового от Минобороны?
10 декабря появилось кое-что новое в Резерв+. В частности, это анонсированное фото владельца электронного документа. Также электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных.
Те, кто не имеет возможности всегда пользоваться электронным документом, может носить бумажную версию. Ее можно распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія, или получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.
Министерство цифровой трансформации вместе с Минобороны работает над 8 приоритетными направлениями цифровизации обороны. В планах – запустить после 22 декабря новый этап развития Армия + и не только это.