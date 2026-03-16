Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися на 2 напрямках, а ворог – на одному.
Дивіться також ЗСУ можуть переломити ситуацію на фронті: експерт назвав дві умови
Де мали успіх Україна і Росія?
ЗСУ нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку.
Геолоковане відео за 14 березня свідчить, що українські підрозділи просунулися в південній частині селища Ямпіль (на південний схід від Лиман).
Також це відео вказує, що українські сили, ймовірно, й надалі контролюють село Озерне (південний схід від Лимана), хоча раніше російські джерела заявляли, що їхні війська там закріпилися.
Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі між Костянтинівкою і Дружківкою.
Геолоковане відео від 14 березня показує, що ЗСУ просунулися на південних околицях Костянтинівка.
Інші кадри свідчать, що окупанти, ймовірно, просунулися на північний захід від Ступочки (на схід від Костянтинівки).
Також нові дані показують, що українські сили утримують позиції на півдні Костянтинівки, хоча російські джерела раніше заявляли, що їхні війська присутні в цій частині міста.
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
Командир однієї з українських рот, що воює на Краматорському напрямку, повідомив, що російське командування продовжує кидати в атаки погано підготовлених військових. За його словами, між підписанням контракту новобранцями і їхньою участю у штурмах проходить лише 3 – 4 тижні.
7-й корпус швидкого реагування ЗСУ, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що українські військові проводять пошуково-ударні операції у Гришине та зачищають центральну частину села, де тривають інтенсивні бої.
Українські десантники продовжують зривати плани російських військ на Слов'янському напрямку. Вони знищують переправи, артилерію та живу силу противника, попри постійні атаки дронів. За словами військових, російські підрозділи намагаються тиснути, використовуючи тактику малих груп. Удень активність менша, але вночі ворог активізується, переміщується під прикриттям місцевості та використовує антитепловізійні плащі. Також фіксується підготовка російських військових і бронетехніки до можливого наступу. Водночас противник значно збільшив використання безпілотників.
Командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї бригади Михайло Трач заявив, що ключові бої за Донбас можуть початися, коли російські війська підійдуть до Краматорська і Слов'янська. За його словами, Росія зможе повністю контролювати Донецьку область лише у разі захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Після цього окупанти планують вийти на адміністративні кордони області та створити так звану буферну зону. Водночас зараз російські війська не контролюють жодної частини цієї агломерації.
Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдалося реалізувати плани весняного наступу – ця кампанія фактично провалилася. За його словами, російське командування планувало активний наступ уже на початку весни. Нині ж масштабної операції немає: російські війська діють на різних ділянках фронту невеликими групами та проводять постійні штурми.