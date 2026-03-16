Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися на 2 напрямках, а ворог – на одному.

Де мали успіх Україна і Росія?

ЗСУ нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку.

Геолоковане відео за 14 березня свідчить, що українські підрозділи просунулися в південній частині селища Ямпіль (на південний схід від Лиман).

Також це відео вказує, що українські сили, ймовірно, й надалі контролюють село Озерне (південний схід від Лимана), хоча раніше російські джерела заявляли, що їхні війська там закріпилися.

Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі між Костянтинівкою і Дружківкою.

Геолоковане відео від 14 березня показує, що ЗСУ просунулися на південних околицях Костянтинівка.

Інші кадри свідчать, що окупанти, ймовірно, просунулися на північний захід від Ступочки (на схід від Костянтинівки).

Також нові дані показують, що українські сили утримують позиції на півдні Костянтинівки, хоча російські джерела раніше заявляли, що їхні війська присутні в цій частині міста.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?