Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на 2 направлениях, а враг – на одном.
Где имели успех Украина и Россия?
ВСУ недавно имели успех на Славянском направлении.
Геолокированное видео за 14 марта свидетельствует, что украинские подразделения продвинулись в южной части поселка Ямполь (на юго-восток от Лимана).
Также это видео указывает, что украинские силы, вероятно, и в дальнейшем контролируют село Озерное (юго-восток от Лимана), хотя ранее российские источники заявляли, что их войска там закрепились.
Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе между Константиновкой и Дружковкой.
Геолокированное видео от 14 марта показывает, что ВСУ продвинулись на южных окраинах Константиновки.
Другие кадры свидетельствуют, что оккупанты, вероятно, продвинулись на северо-запад от Ступочки (на восток от Константиновки).
Также новые данные показывают, что украинские силы удерживают позиции на юге Константиновки, хотя российские источники ранее заявляли, что их войска присутствуют в этой части города.
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какова ситуация на фронте?
Командир одной из украинских рот, воюющей на Краматорском направлении, сообщил, что российское командование продолжает бросать в атаки плохо подготовленных военных. По его словам, между подписанием контракта новобранцами и их участием в штурмах проходит всего 3 – 4 недели.
7-й корпус быстрого реагирования ВСУ, действующий на Покровском направлении, сообщил, что украинские военные проводят поисково-ударные операции в Гришино и зачищают центральную часть села, где продолжаются интенсивные бои.
Украинские десантники продолжают срывать планы российских войск на Славянском направлении. Они уничтожают переправы, артиллерию и живую силу противника, несмотря на постоянные атаки дронов. По словам военных, российские подразделения пытаются давить, используя тактику малых групп. Днем активность меньше, но ночью враг активизируется, перемещается под прикрытием местности и использует антитепловизионные плащи. Также фиксируется подготовка российских военных и бронетехники к возможному наступлению. В то же время противник значительно увеличил использование беспилотников.
Командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й бригады Михаил Трач заявил, что ключевые бои за Донбасс могут начаться, когда российские войска подойдут к Краматорску и Славянску. По его словам, Россия сможет полностью контролировать Донецкую область только в случае захвата Славянско-Краматорской агломерации. После этого оккупанты планируют выйти на административные границы области и создать так называемую буферную зону. В то же время сейчас российские войска не контролируют ни одной части этой агломерации.
Владимир Зеленский заявил, что России не удалось реализовать планы весеннего наступления – эта кампания фактически провалилась. По его словам, российское командование планировало активное наступление уже в начале весны. Сейчас же масштабной операции нет: российские войска действуют на разных участках фронта небольшими группами и проводят постоянные штурмы.