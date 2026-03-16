Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на 2 направлениях, а враг – на одном.

Где имели успех Украина и Россия?

ВСУ недавно имели успех на Славянском направлении.

Геолокированное видео за 14 марта свидетельствует, что украинские подразделения продвинулись в южной части поселка Ямполь (на юго-восток от Лимана).

Также это видео указывает, что украинские силы, вероятно, и в дальнейшем контролируют село Озерное (юго-восток от Лимана), хотя ранее российские источники заявляли, что их войска там закрепились.

Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе между Константиновкой и Дружковкой.

Геолокированное видео от 14 марта показывает, что ВСУ продвинулись на южных окраинах Константиновки.

Другие кадры свидетельствуют, что оккупанты, вероятно, продвинулись на северо-запад от Ступочки (на восток от Константиновки).

Также новые данные показывают, что украинские силы удерживают позиции на юге Константиновки, хотя российские источники ранее заявляли, что их войска присутствуют в этой части города.

