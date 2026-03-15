Там идут ожесточенные бои. Об этом говорится в сообщении группировки войск "Восток".

Какой населенный пункт пытаются оккупировать россияне?

Согласно информации украинских военных, захватчики нацелились на населенный пункт Гришино в Донецкой области. Враг стремится полностью оккупировать город.

В то же время подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Украинские бойцы эффективно срывают попытки противника оккупировать населенный пункт.

К тому же, в группировке "Восток" проинформировали и об оперативной обстановке на других отрезках фронта. В частности, на Славянском направлении за минувшие сутки украинские военные отбили 10 попыток продвижения российских сил возле Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в направлении Рай-Александровки.

Атаковал враг и на Краматорском направлении, а именно вблизи Никифоровки и Новомаркового. На Константиновском направлении зафиксировали 28 штурмов в районах Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении украинские силы остановили 20 атак возле Торецкого, Родинского, Мирнограда, Удачного и Новопавловки. В районе Покровска и Мирнограда ситуация остается напряженной: там противник готовится к активизации наступления, накапливает резервы, усиливает авиаудары и другие средства огневого поражения.

