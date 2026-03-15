Там идут ожесточенные бои. Об этом говорится в сообщении группировки войск "Восток".
Какой населенный пункт пытаются оккупировать россияне?
Согласно информации украинских военных, захватчики нацелились на населенный пункт Гришино в Донецкой области. Враг стремится полностью оккупировать город.
В то же время подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Украинские бойцы эффективно срывают попытки противника оккупировать населенный пункт.
К тому же, в группировке "Восток" проинформировали и об оперативной обстановке на других отрезках фронта. В частности, на Славянском направлении за минувшие сутки украинские военные отбили 10 попыток продвижения российских сил возле Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в направлении Рай-Александровки.
Атаковал враг и на Краматорском направлении, а именно вблизи Никифоровки и Новомаркового. На Константиновском направлении зафиксировали 28 штурмов в районах Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.
На Покровском направлении украинские силы остановили 20 атак возле Торецкого, Родинского, Мирнограда, Удачного и Новопавловки. В районе Покровска и Мирнограда ситуация остается напряженной: там противник готовится к активизации наступления, накапливает резервы, усиливает авиаудары и другие средства огневого поражения.
Как ВСУ уничтожают врага и его военные объекты?
Недавно появилась информация, что на временно оккупированной Луганщине в городе Должанск было уничтожен склад с российскими ракетами для систем противовоздушной обороны.
Кроме того, Силы обороны Украины на днях атаковали важный для врага завод "Кремний Эл" в Брянске. В результате удара предприятие прекратило работу примерно на полгода.
Также в российской Республике Адыгея под удар попал военный аэродром "Майкоп", где были повреждены объекты инфраструктуры авиабазы.
По информации Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 15 марта 2026 года потери российской армии составляют примерно 1 279 170 военных, из них 740 – только за последние сутки.