Там точаться запеклі бої. Про це йдеться у повідомленні угруповання військ "Схід".
Читайте також ЗСУ вдарили по складах БпЛА та позиціях окупантів у чотирьох областях, – Генштаб
Який населений пункт намагаються окупувати росіяни?
Згідно з інформацією українських військових, загарбники націлилися на населений пункт Гришине, що на Донеччині. Ворог прагне повністю окупувати місто.
Водночас підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі й проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Українські бійці ефективно зривають спроби противника окупувати населений пункт.
Яка ситуація поблизу Гришиного на Донеччині: дивіться карту DeepState
До того ж, в угрупованні "Схід" поінформували й про оперативну обстановку на інших відтинках фронту. Зокрема, на Слов'янському напрямку за минулу добу українські військові відбили 10 спроб просування російських сил біля Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та в напрямку Рай-Олександрівки.
Атакував ворог і на Краматорському напрямку, а саме поблизу Никифорівки та Новомаркового. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.
На Покровському напрямку українські сили зупинили 20 атак біля Торецького, Родинського, Мирнограда, Удачного та Новопавлівки. У районі Покровська й Мирнограда ситуація залишається напруженою: там противник готується до активізації наступу, накопичує резерви, посилює авіаудари та інші засоби вогневого ураження.
Як ЗСУ нищать ворога та його військові об'єкти?
Нещодавно з'явилась інформація, що на тимчасово окупованій Луганщині у місті Довжанськ було знищено склад із російськими ракетами для систем протиповітряної оборони.
Крім того, Сили оборони України днями атакували важливий для ворога завод "Кремній Ел" у Брянську. Внаслідок удару підприємство припинило роботу приблизно на пів року.
Також у російській Республіці Адигея під удар потрапив військовий аеродром "Майкоп", де були пошкоджені об'єкти інфраструктури авіабази.
За інформацією Генштабу, від початку повномасштабної війни станом на 15 березня 2026 року втрати російської армії становлять приблизно 1 279 170 військових, з них 740 – лише за останню добу.