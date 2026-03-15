Там точаться запеклі бої. Про це йдеться у повідомленні угруповання військ "Схід".

Який населений пункт намагаються окупувати росіяни?

Згідно з інформацією українських військових, загарбники націлилися на населений пункт Гришине, що на Донеччині. Ворог прагне повністю окупувати місто.

Водночас підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі й проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Українські бійці ефективно зривають спроби противника окупувати населений пункт.

Яка ситуація поблизу Гришиного на Донеччині: дивіться карту DeepState

До того ж, в угрупованні "Схід" поінформували й про оперативну обстановку на інших відтинках фронту. Зокрема, на Слов'янському напрямку за минулу добу українські військові відбили 10 спроб просування російських сил біля Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та в напрямку Рай-Олександрівки.

Атакував ворог і на Краматорському напрямку, а саме поблизу Никифорівки та Новомаркового. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку українські сили зупинили 20 атак біля Торецького, Родинського, Мирнограда, Удачного та Новопавлівки. У районі Покровська й Мирнограда ситуація залишається напруженою: там противник готується до активізації наступу, накопичує резерви, посилює авіаудари та інші засоби вогневого ураження.

