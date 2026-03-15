Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, додавши, що згідно з задумом російських генералів саме через наявність більшого людського ресурсу ворог планував розтягнути фронт настільки, щоб ЗСУ не могли накопичити на критичних напрямках ресурси й резерв для оборони.

Що треба, аби змінити ситуацію на полі бою?

Українське командування знайшло сили, аби перекинути ресурси на Добропільський виступ й завдати контрударів там (Донеччина). Хоча сил було недостатньо, аби противника розгромити й відкинути повністю від Покровська і Мирнограда, однак вдалося цей виступ "зрізати", здійснити там зачистку.

Аналогічна ситуація, зі слів Лакійчука, відбулась на Куп'янському відтинку фронту (Харківщина). Російські війська прорахувались, думаючи, що в СОУ не буде сил здійснювати там контрнаступальні дії.

Знову змогли знайти ресурси, приховано провести розгортання військ, завдати нищівного удару. Це був оперативний удар, він не змінив ситуацію радикально, але зруйнував задум противника,

– пояснив Лакійчук.

Зі слів керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", те саме нині відбувається на Гуляйпільському відрізку (Запорізька область): приховане накопичення сил, несподіваний удар. Ворог під загрозою оточення вимушений відходити.

За місяць ми звільнили більше території, ніж росіяни захопили в попередні місяці. Але це поки що не перелом ситуації. Для того, щоб він відбувся, потрібні безумовно техніка і особовий склад,

– зауважив Лакійчук.

Він підкреслив, що без достатнього людського ресурсу контрнаступальні дії проводити неможливо. Крім того, друга умова, аби хід війни змінився, полягає у продовженні атак вглибині російської території, зокрема б'ючи по ворожих об'єктах ВПК, тилах, логістиці. Лакійчук підсумував, що армія виграє битву, а логістика – війну (вислів генерала США Джона Першинга). Тож, з його слів, треба руйнувати логістичну спроможність ворога.

До відома! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські оборонці змогли повернути під свій контроль до 435 кілометрів квадратних території на Півдні. А військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що на стику Запорізької та Дніпропетровської областей (Олександрівський напрямок) вперше за 1,5 року СОУ проводять активні наступальні дії.

