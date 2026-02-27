Про це у розмові з 24 Каналом розповів Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що попри намагання ворога інфільтруватися СОУ не допустили цього.

Командна робота СОУ: хто виконує найважчі завдання?

Після проведення Куп'янської операції українським підрозділам вдалося заблокувати противника на північній околиці Куп'янська, тим самим унеможлививши його просування до самого міста. Як наголосив командир 429 бригади, зараз триває виважена робота низки угруповань, які діють як єдиний механізм.

"Часто буває так, що ворожу ціль розвідує в місті засіб одного військового формування, який належить до військової служби правопорядку, далі наш ударний дрон знімає захист у противника в укритті чи відкриває двері, далі дрон Нацгвардії залітає туди всередину. Відбувається вибух. Як наслідок – противник знищується", – розповів Федоренко.

Він пояснив, що таким чином розчищається шлях вже для роботи тих підрозділів, які мають сухопутний складник. Зі слів Федоренка, саме піхотинцям, штурмовикам доводиться виконувати найскладніші завдання.

"Зараз противник заблокований на північній околиці. Не зважаючи на постійні ударно-штурмові дії поновити надійну інфільтрацію до Куп'янська правобережного він не може. Також ведеться системна робота щодо зачищення залишків ворога у правобережній частині міста", – озвучив Федоренко.

Лівобережний плацдарм: що там відбувається?

Зі слів командира, на лівобережному Куп'янську та в Куп'янську-Вузловому ситуація також складна і перебіг подій там динамічний. Адже ворог, користуючись несприятливими погодними умовами, намагається просуватися.

Механізовані штурми російські війська там зараз не проводять, але залучаються високоманевровий транспорт, зокрема мотоцикли, аби проскочити швидко через передню лінію боєзіткнення, ховатися в лісопосадках, підвальних приміщеннях.

Такі дії теж спільною роботою вдається СОУ своєчасно виявляти, завдавати уражень по транспорту, осередках штурмовиків, які або перебувають у русі, або розосередилися в укриттях. Робота триває. Сили оборони утримують лівобережний плацдарм,

– підкреслив Федоренко.

Він додав, що здійснювати логістику на цьому напрямку фронту нелегко. Аби дістатися на лівобережний плацдарм треба подолати річку Оскіл через водні переправи, які окупанти обстрілюють з авіації та артилерії, БпЛА. Через це перед СОУ постав виклик у необхідності швидко відновлювати переправи.

