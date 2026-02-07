Про це у розмові з 24 Каналом розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пояснивши, де саме розташовуються залишки росіян у Куп'янську Харківської області. Також чисельність окупантів там зменшується, оскільки Сили оборони здійснюють "розвідувально-штурмові дії з виявлення та ліквідації противника".

Яка кількість окупантів залишається у Куп'янську?

Трегубов зазначив, якщо раніше йшлося про те, що більшість росіян зосереджена в одному кварталі в Куп'янську, то тепер усі росіяни, що залишилися у місті, перебувають в цьому кварталі.

"Це квартал на північ від центру, це район міської лікарні. Це, фактично, "колодязь" з багатоповерхівок. Там вони зараз перебувають і намагаються утримувати оборону. Йдеться про кількість до 50 осіб ворога", – наголосив Віктор Трегубов.

Зверніть увагу! Сили оборони, як зазначив військовий експерт Роман Світан, повністю контролюють південно-західний напрямок у Куп’янську. Але надалі їм потрібно скинути противника з правого берега річки Оскіл та прибрати плацдарм в районі Дворічної. Там необхідно розгорнути військову операцію із зачистки правого берега Осколу до Дворічної. Якщо ж залишити цей плацдарм, то ворог може знову почати просуватися з півночі на південь у бік Куп'янська.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил наголосив, що окупанти там ізольовані. Вони не можуть вести активні дії, а просто намагаються вижити, отримуючи постачання по повітрю.

Яка ситуація на фронті?