Українські військові виявили 2 вояк, які сховалися у хаті і, певно, намагалися відсидітися до "кращих часів". Про це повідомила 41 ОМБр.
Дивіться також Багато росіян вмирає від холоду й голоду: як бійці "Хартії" зачищають Куп'янськ від ворога
Що відомо про операцію?
Військові ЗСУ повідомили 19 лютого про успішну зачистку житлового сектора в місті Куп'янськ. Росіяни засіли в одному з будинків та намагалися чинити опір. В результаті піхотинці їх ліквідували.
Під час вогневого контакту окупанти намагалися чинити опір, але марно. Вороги ховаються. Наші знаходять і знищують. Куп’янськ був, є і буде – Україна,
– зазначила 41 ОМБр.
Нагадаємо, що на початку лютого повідомлялося, що сили оборони оточили близько 50 російських окупантів у Куп'янську. Тоді українські військові вели розвідувально-штурмові дії з виявлення та знищення противника в місті.
Що відомо про ситуацію на Харківщині?
Українські сили нещодавно просунулися в напрямку Борової на Харківщині. Армія країни-агресорки, попри значні втрати, не припиняє штурмових дій на фронті.
Батальйон "Гатило" ЗСУ провів успішну операцію на Харківщині, підірвавши опорний пункт окупантів. Для знищення ворожого укриття застосували комплексну тактику з серією атак FPV-дронами.