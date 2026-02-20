Українські військові виявили 2 вояк, які сховалися у хаті і, певно, намагалися відсидітися до "кращих часів". Про це повідомила 41 ОМБр.

Що відомо про операцію?

Військові ЗСУ повідомили 19 лютого про успішну зачистку житлового сектора в місті Куп'янськ. Росіяни засіли в одному з будинків та намагалися чинити опір. В результаті піхотинці їх ліквідували.

Під час вогневого контакту окупанти намагалися чинити опір, але марно. Вороги ховаються. Наші знаходять і знищують. Куп’янськ був, є і буде – Україна,

– зазначила 41 ОМБр.

Нагадаємо, що на початку лютого повідомлялося, що сили оборони оточили близько 50 російських окупантів у Куп'янську. Тоді українські військові вели розвідувально-штурмові дії з виявлення та знищення противника в місті.

Що відомо про ситуацію на Харківщині?