Украинские военные обнаружили 2 вояк, которые спрятались в доме и, вероятно, пытались отсидеться до "лучших времен". Об этом сообщила 41 ОМБр.
Что известно об операции?
Военные ВСУ сообщили 19 февраля об успешной зачистке жилого сектора в городе Купянск. Россияне засели в одном из домов и пытались сопротивляться. В результате пехотинцы их ликвидировали.
Во время огневого контакта оккупанты пытались сопротивляться, но тщетно. Враги прячутся. Наши находят и уничтожают. Купянск был, есть и будет – Украина,
– отметила 41 ОМБр.
Напомним, что в начале февраля, что в начале февраля сообщалось, что силы обороны окружили около 50 российских оккупантов в Купянске. Тогда украинские военные вели разведывательно-штурмовые действия по выявлению и уничтожению противника в городе.
Что известно о ситуации на Харьковщине?
Украинские силы недавно продвинулись в направлении Боровой на Харьковщине. Армия страны-агрессора, несмотря на значительные потери, не прекращает штурмовых действий на фронте.
Батальон "Гатило" ВСУ провел успешную операцию на Харьковщине, взорвав опорный пункт оккупантов. Для уничтожения вражеского укрытия применили комплексную тактику с серией атак FPV-дронами.