Украинские военные обнаружили 2 вояк, которые спрятались в доме и, вероятно, пытались отсидеться до "лучших времен". Об этом сообщила 41 ОМБр.

Что известно об операции?

Военные ВСУ сообщили 19 февраля об успешной зачистке жилого сектора в городе Купянск. Россияне засели в одном из домов и пытались сопротивляться. В результате пехотинцы их ликвидировали.

Во время огневого контакта оккупанты пытались сопротивляться, но тщетно. Враги прячутся. Наши находят и уничтожают. Купянск был, есть и будет – Украина,

– отметила 41 ОМБр.

Напомним, что в начале февраля, что в начале февраля сообщалось, что силы обороны окружили около 50 российских оккупантов в Купянске. Тогда украинские военные вели разведывательно-штурмовые действия по выявлению и уничтожению противника в городе.

Что известно о ситуации на Харьковщине?