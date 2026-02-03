Автопродовження стосувалось як відстрочок, які оформлювали через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Дивіться також Проблема з бронюванням в Дії: роботодавцям розповіли, як її вирішити

Які категорії відстрочок підлягають автоматичному оновленню?

До механізму автоматичного продовження додали ще сім категорій відстрочок, серед яких:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступені спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Які відстрочки продовжуються лише в ЦНАПі?

У Мінцифрі також вказали, які відстрочки продовжуються лише в ЦНАПі. З 4 лютого звертайтеся до Центрів надання адмінпослуг, якщо ви:

виховуєте дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновлювач або законний представник дитини-сироти;

військовозобов’язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки;

належите до інших категорій громадян у передбачених законом випадках.

Автопродовження відстрочок: як це працює?