Автопродовження стосувалось як відстрочок, які оформлювали через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Дивіться також Проблема з бронюванням в Дії: роботодавцям розповіли, як її вирішити
Які категорії відстрочок підлягають автоматичному оновленню?
До механізму автоматичного продовження додали ще сім категорій відстрочок, серед яких:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
- опікуни людини, яку визнано недієздатною;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступені спорідненості з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл.
Які відстрочки продовжуються лише в ЦНАПі?
У Мінцифрі також вказали, які відстрочки продовжуються лише в ЦНАПі. З 4 лютого звертайтеся до Центрів надання адмінпослуг, якщо ви:
- виховуєте дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- усиновлювач або законний представник дитини-сироти;
- військовозобов’язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки;
- належите до інших категорій громадян у передбачених законом випадках.
Автопродовження відстрочок: як це працює?
Міністерство оборони уточнило, що 90 % оформлених відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично, без необхідності подавати заяви, довідки, стояти в чергах або виконувати додаткові дії.
Це стосується як відстрочок, оформлених через застосунок "Резерв+", так і через ЦНАП.
Раніше люди змушені були особисто звертатися до ТЦК з документами та чекати розгляду понад тиждень, що створювало додаткові бюрократичні навантаження.