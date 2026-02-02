Що робити, коли бронювання у Дії не працює?

На порталі Дії може вказуватися така інформація: "Послуга бронювання працівників у застосунку Дія тимчасово не працює". Про це пише "Дебет-кредит".

Поради Дії у таких випадках наступні:

видаліть всі чернетки;

очистіть кеш та файли cookie;

подайте нову заяву.

У такому випадку сервіс з бронювання може знову запрацювати. Тому роботодавцям слід дотримуватися порад щодо очищення історії на порталі.

Які будуть зміни в бронюванні з 1 лютого?

Раніше, постановою від 8 грудня 2025, Кабмін скасував для роботодавців строк у 72 години, призначений для переведення військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки, пише Kadroland.

Проте така норма була тимчасовою й закінчується 1 лютого. З цієї дати відновлюються попередні ліміти:

Раніше переведення на спеціальний військовий облік мало відбуватися протягом 24 годин з моменту формування списку. З 1 лютого цей термін знову становитиме 72 години;

﻿﻿﻿Також закінчується дія норми, що дозволяла анулювати бронювання без урахування стандартних графіків. Тепер повертається вимога здійснювати анулювання не частіше ніж один раз на пʼять календарних днів.

1 лютого – це дедлайн лише для терміну перебронювання та відстрочок, інші нововведення продовжать дію:

Бронювання військовозобовʼязаних працівників, що мають порушення військового обліку. Компанії зі статусом критично важливих і надалі можуть бронювати співробітників, які мають неточності або порушення у військовому обліку;

45 днів на виправлення. Як і раніше, працівникам надається перехідний період тривалістю у 45 календарних днів для усунення виявлених порушень без втрати права на відстрочку.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?