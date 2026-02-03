Автопродление касалось как отсрочек, которые оформляли через Резерв +, так и поданных через ЦНАП. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Какие категории отсрочек подлежат автоматическому обновлению?

К механизму автоматического продления добавили еще семь категорий отсрочек, среди которых:

  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, который признан недееспособным;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • учителя школ.

Какие отсрочки продлеваются только в ЦНАПе?

У Минцифре также указали, какие отсрочки продолжаются только в ЦНАПе. С 4 февраля обращайтесь в Центры предоставления админуслуг, если вы:

  • воспитываете ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • усыновитель или законный представитель ребенка-сироты;
  • военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки;
  • относитесь к другим категориям граждан в предусмотренных законом случаях.

Автопродление отсрочек: как это работает?

  • Министерство обороны уточнило, что 90 % оформленных отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически, без необходимости подавать заявления, справки, стоять в очередях или выполнять дополнительные действия.

  • Это касается как отсрочек, оформленных через приложение "Резерв+", так и через ЦНАП.

  • Ранее люди вынуждены были лично обращаться в ТЦК с документами и ждать рассмотрения более недели, что создавало дополнительные бюрократические нагрузки.