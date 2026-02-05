Попри те, що висновок можна оскаржити, він все одно залишається чинним на період розгляду скарги. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповідає адвокат Юрій Костинюк.

Чи варто оскаржувати висновок ВЛК?

За словами Костинюка, вищі ВЛК та суди можуть скасувати рішення нижчих комісій, якщо під час огляду не були враховані медичні документи або допущені порушення процедури. У разі задоволення скарги призначається повторний медогляд.

Юрист наголошує, що для перегляду рішення необхідні актуальні довідки від лікарів державних або комунальних медзакладів. При цьому подання скарги не зупиняє мобілізацію – особу можуть призвати на службу ще до завершення розгляду справи.

Тривалість оскарження через ВЛК вищого рівня становить у середньому 2 – 3 місяці, тоді як судовий розгляд може тривати до пів року. На весь цей період рішення ВЛК, як правило, залишається чинним.

Що варто знати про відстрочки та бронювання у 2026 році?