Об этом рассказало Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Из-за чего можно потерять отсрочку?
В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ключевым фактором является не только наличие детей, а факт их содержания.
Соответственно, право на отсрочку теряется, если у мужчины есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Если такой задолженности нет, основания для отсрочки остаются в силе.
Важно! Чтобы подтвердить это право, необходимо подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующий пакет документов.
В частности, речь идет о:
- свидетельства о рождении каждого ребенка;
- решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом или матерью (при наличии);
- документы, подтверждающие брак;
- справку из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
Стоит также отметить, что отсрочка действует до достижения ребенком 18 лет.
Изменения в процессе мобилизации: последние новости?
В Украине расширили автоматическое продление отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. Механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.
Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% своих сотрудников. Такое решение приняло Правительство, ввиду чрезвычайной ситуации в энергетике и нехватки некоторых специалистов.
В приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение об отправке бумажной повестки об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.