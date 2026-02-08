Об этом рассказало Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Из-за чего можно потерять отсрочку?

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ключевым фактором является не только наличие детей, а факт их содержания.

Соответственно, право на отсрочку теряется, если у мужчины есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Если такой задолженности нет, основания для отсрочки остаются в силе.

Важно! Чтобы подтвердить это право, необходимо подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующий пакет документов.

В частности, речь идет о:

свидетельства о рождении каждого ребенка;

решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом или матерью (при наличии);

документы, подтверждающие брак;

справку из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Стоит также отметить, что отсрочка действует до достижения ребенком 18 лет.

