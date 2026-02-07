Для военнообязанных также может быть предусмотрена ответственность. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Могут ли отказать в трудоустройстве, если нет соответствующих документов?

Как сообщили специалисты Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, при заключении трудового договора гражданин должен подать военно-учетный документ.

Обратите внимание! Это предусмотрено Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1487.

В Гоструда объяснили, что принятие на работу или обучение призывников, военнообязанных и резервистов возможно только после взятия их на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или других уполномоченных органах.

В то же время в ведомстве отметили, что отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным и не нарушает норм трудового законодательства.

Что изменилось в мобилизационных процессах в 2026 году?