По словам Анатолия Храпчинского – директора по развитию оборонного предприятия и офицера Воздушных сил в резерве – Федоров уже имеет четкий стиль работы: быстрые практические шаги, сильная команда и инструменты, которые упрощают взаимодействие государства с частным бизнесом, передает 24 Канал.
Какого результата ждут от Федорова как министра обороны?
В то же время эксперт предостерегает: Министерство обороны – это не только технологии и боевые действия. Это также закупки, правила, обучение и сложные процедуры, где многолетняя бюрократия может тормозить изменения и создавать риски для нового руководителя.
Храпчинский выделяет две ключевые задачи, которые, по его мнению, являются критически важными:
- создание инженерной ставки – системного центра, который будет отвечать за технические решения и реагирование на новые угрозы.
- урегулирование экспорта и трансфера технологий – чтобы уменьшить риски в сотрудничестве с европейскими партнерами и сохранить украинских инженеров в стране.
Говоря об ожиданиях от нового министра обороны, Храпчинский четко разграничивает понятия. Завершение войны через переговоры – это сфера дипломатии. А победа Украины, по его словам, напрямую связана с работой министра обороны и его способностью перестроить систему под реалии современной войны.
Эксперт также отмечает глубокие проблемы внутри войска. Человеческий ресурс истощается, не хватает ротаций и отпусков, а жесткая армейская бюрократия часто убивает инициативу. В таких условиях военные боятся действовать нестандартно, потому что рискуют быть наказанными.
По мнению Храпчинского, ключевой вопрос – сможет ли Федоров провести реальные реформы в Министерстве обороны, которое десятилетиями не претерпевало существенных изменений.
Он подчеркивает, что в современной войне важны не громкие заявления, а практические решения, которые реально работают. К тому же не все натовские стандарты, которые давно декларируют, сегодня одинаково эффективны в условиях этой войны.
Что известно о назначении Федорова министром обороны?
- 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым главой Минобороны Украины. Ранее, 13 января, депутаты уволили его с должности Министра цифровой трансформации.
- На посту министра цифровой трансформации Федоров запустил платформу Дія, которая объединила государственные услуги в одном приложении, и инициировал инновационные проекты для поддержки военных усилий, например программа "Армия дронов" и Brave1.
- Президент Зеленский поручил Федорову три ключевые задачи: закрытие неба, решение вопроса бусификации, и решение вопросов контрактной армии. Новому главе Минобороны также поручено оптимизировать закупки дронов и артиллерии с учетом ограничений бюджета.