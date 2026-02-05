Произошло это по представлению главы ведомства Михаила Федорова, информируют на странице Министерства обороны.
Кто вошел в новый состав заместителей руководителя Минобороны?
Кабинет Министров назначил Алексея Выскуба первым заместителем Министра обороны Украины. Ранее, с 2019 года, он занимал должность первого заместителя Министра цифровой трансформации, где отвечал за развитие приложения "Дія", государственных электронных сервисов, реинжиниринг административных процессов и упрощение бюрократии.
С начала полномасштабного вторжения Вискуб активно работал над технологическими аспектами обороны. В частности, Вискуб внедрял проекты Армия дронов, еБалы, Линия дронов, дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БпЛА-экипажей, занимался развитием "малой" ПВО.
В новой роли он продолжит курировать ключевые военно-технологические инициативы для достижения стратегических целей в войне.
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк переназначен на должность заместителя Министра обороны. До этого он был первым заместителем Министра обороны.
Гаврилюк имеет большой опыт в военном управлении, организации логистики и стратегическом планировании развития ВСУ. Занимал должности начальника Тыла Вооруженных Сил и заместителя начальника Генштаба.
В Минобороны утверждают, что его присутствие в команде поможет усилить тыловое обеспечение и эффективное снабжение фронта.
Сергей Боев назначен заместителем Министра обороны по вопросам европейской интеграции. Он присоединился к Минобороны в 2024 году и руководил направлением взаимодействия с международными партнерами.
Имеет значительный опыт в экономике, стратегическом развитии и построении партнерств (работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался привлечением инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс).
Сегодня экспертиза Сергея важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи и финансирования в сфере безопасности,
– отмечают в Минобороны.
В команде также остаются:
- заместитель Министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, который отвечает за генерацию войск и социальное обеспечение военнослужащих;
- подполковник Юрий Мироненко, чьей задачей является развитие инновационных решений непосредственно для фронта;
- Оксана Ферчук, которая возглавляет направление цифровизации и цифровой трансформации Министерства.
Продолжаем трансформировать МОУ в эффективную структуру, которая способна достигать поставленных целей,
– резюмировал Федоров.
Какие еще изменения произошли в Минобороны в последнее время?
Михаил Федоров не так давно анонсировал создание штурмовых дроновых подразделений, аргументируя это успешным применением подобных методов ведения боевых действий в направлении Купянска. К тому же сообщалось, что вскоре технологии искусственного интеллекта будут внедряться в систему ПВО.
Показательными стали и другие кадровые решения Федорова на должности. Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут вошел в состав Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок. Со своей стороны Сергей Стерненко стал советником Федорова, в зоне ответственности которого будет повышение эффективности подразделений беспилотных систем на передовой.
