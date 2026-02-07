За словами Анатолія Храпчинського – директора з розвитку оборонного підприємства та офіцера Повітряних сил у резерві – Федоров уже має чіткий стиль роботи: швидкі практичні кроки, сильна команда та інструменти, які спрощують взаємодію держави з приватним бізнесом, передає 24 Канал.
Якого результату чекають від Федорова як міністра оборони?
Водночас експерт застерігає: Міністерство оборони – це не лише технології й бойові дії. Це також закупівлі, правила, навчання і складні процедури, де багаторічна бюрократія може гальмувати зміни та створювати ризики для нового керівника.
Храпчинський виділяє два ключові завдання, які, на його думку, є критично важливими:
- cтворення інженерної ставки – системного центру, який відповідатиме за технічні рішення та реагування на нові загрози.
- врегулювання експорту та трансферу технологій – щоб зменшити ризики у співпраці з європейськими партнерами та зберегти українських інженерів у країні.
Говорячи про очікування від нового міністра оборони, Храпчинський чітко розмежовує поняття. Завершення війни через переговори – це сфера дипломатії. А перемога України, за його словами, напряму пов'язана з роботою міністра оборони та його здатністю перебудувати систему під реалії сучасної війни.
Експерт також наголошує на глибоких проблемах усередині війська. Людський ресурс виснажується, бракує ротацій і відпусток, а жорстка армійська бюрократія часто вбиває ініціативу. У таких умовах військові бояться діяти нестандартно, бо ризикують бути покараними.
На думку Храпчинського, ключове питання – чи зможе Федоров провести реальні реформи в Міністерстві оборони, яке десятиліттями не зазнавало суттєвих змін.
Він підкреслює, що в сучасній війні важливі не гучні заяви, а практичні рішення, які реально працюють. До того ж не всі натівські стандарти, які давно декларують, сьогодні однаково ефективні в умовах цієї війни.
Що відомо про призначення Федорова міністром оборони?
- 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим очільником Міноборони України. Раніше, 13 січня, депутати звільнили його з посади Міністра цифрової трансформації.
- На посаді міністра цифрової трансформації Федоров запустив платформу Дія, що об'єднала державні послуги в одному застосунку, і ініціював інноваційні проєкти для підтримки військових зусиль, як-от програма "Армія дронів" та Brave1.
- Президент Зеленський доручив Федорову три ключові завдання: закриття неба, розв'язання питання бусифікації, і розв'язання питань контрактної армії. Новому очільнику Міноборони також доручено оптимізувати закупівлі дронів і артилерії з урахуванням обмежень бюджету.