Формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для УНИАН.

Что будет если избежать повестки?

За неявку по повестке в 2026 году предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

По словам Марины Бекало, в случае добровольной уплаты штрафа до передачи дела в исполнительную службу нарушитель может оплатить 50% суммы – от 8 500 гривен. Если штраф не будет оплачен, его размер удваивается, а средства будут взиматься принудительно.

Адвокат отмечает, что формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК – в таком случае составляется акт об отказе, а полиция может принудительно доставить лицо в территориальный центр комплектования.

Также административная ответственность предусмотрена за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. За такое нарушение грозит штраф в таком же размере – от 17 000 до 25 500 гривен. Кроме того, наличие отсрочки или бронирования не отменяет обязанности являться по вызову ТЦК, поскольку повестка может вручаться для уточнения данных или прохождения ВВК.

Как изменились критерии бронирования и отсрочек в 2026 году?