Для військовозобов'язаних також може бути передбачена відповідальність. Про це повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Чи можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо немає відповідних документів?

Як повідомили фахівці Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, під час укладення трудового договору громадянин повинен подати військово-обліковий документ.

Зверніть увагу! Це передбачено Порядком організації та ведення військового обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1487.

У Держпраці пояснили, що прийняття на роботу або навчання призовників, військовозобов'язаних та резервістів можливе лише після взяття їх на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або інших уповноважених органах.

Водночас у відомстві наголосили, що відмова у працевлаштуванні через відсутність військово-облікового документа вважається обґрунтованою і не порушує норм трудового законодавства.

