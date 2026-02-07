Для військовозобов'язаних також може бути передбачена відповідальність. Про це повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
Чи можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо немає відповідних документів?
Як повідомили фахівці Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, під час укладення трудового договору громадянин повинен подати військово-обліковий документ.
Зверніть увагу! Це передбачено Порядком організації та ведення військового обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1487.
У Держпраці пояснили, що прийняття на роботу або навчання призовників, військовозобов'язаних та резервістів можливе лише після взяття їх на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або інших уповноважених органах.
Водночас у відомстві наголосили, що відмова у працевлаштуванні через відсутність військово-облікового документа вважається обґрунтованою і не порушує норм трудового законодавства.
Що змінилося в мобілізаційних процесах у 2026 році?
В Україні передбачена відповідальність за ухилення від мобілізації, зокрема у 2026 році відбудеться посилення контролю за військовозобов'язаними. За неявку за повісткою цього року передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися, і поліція може примусово доставити особу до ТЦК.
В Україні розширили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, включивши сім нових категорій. У 2026 році механізм автоматичного продовження працює онлайн через Резерв+ та ЦНАП, що зменшує бюрократію і черги в ТЦК.
Від початку року Кабмін України змінив порядок бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. Нові правила спрощують документообіг, не вказуючи кількість військовозобов'язаних, що підлягають бронюванню, для швидшого прийняття рішень.