Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кому будет доступно автоматическое продление отсрочки?

В ведомстве отметили, что сейчас около 90% оформленных отсрочек продлеваются автоматически – без заявлений, справок и дополнительных действий со стороны граждан.

К механизму автоматического продления добавили еще семь новых категорий. Автоматическое продление сохраняется, в частности, для:

  • людей с инвалидностью,
  • временно непригодных к службе,
  • родителей детей с инвалидностью,
  • многодетных родителей,
  • студентов и аспирантов,
  • работников учреждений высшего и профессионального образования,
  • родственников погибших или пропавших без вести военных.

Кроме того, отсрочку автоматически продлевают для лиц, которые находились в плену, людей, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии России, а также родственников Героев Украины, отмеченных посмертно.

О продлении отсрочки пользователи приложения Резерв+ получают push-уведомления. В случае отсутствия сообщения гражданам советуют обратиться в ближайший ЦНАП для актуализации данных в государственных реестрах.

В Минобороны отметили, что ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку, а большинство проверок теперь происходит автоматически через государственные реестры. Это должно уменьшить нагрузку на граждан и военные учреждения.

Что нужно знать военнообязанным?

  • Мужчины с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации из-за неуплаты алиментов, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца. Для подтверждения права на отсрочку нужно подать документы, включая свидетельства о рождении детей и справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

  • В Гоструда отмечают, что при заключении трудового договора при трудоустройстве военнообязанный должен подать военно-учетный документ. Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным согласно нормам трудового законодательства.

  • Юристы отмечают, что каждая неявка по повестке во время мобилизации влечет за собой отдельное административное взыскание. Закон не допускает наложения двух штрафов за один и тот же эпизод нарушения в пределах одного производства, но повторные нарушения могут привести к новым штрафам.