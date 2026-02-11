Об этом в эфире Украинского радио. Ровно сообщил начальник отделения учета сержантов и солдат Ровенского областного ТЦК и СП Александр Бодин.

Что известно об автоматическом продлении отсрочек для военнообязанных?

По словам Бодина, система автоматически проверяет основания для отсрочки через государственные реестры. Если право подтверждается, информация о продлении появляется в приложении Резерв+.

В перечень категорий, для которых действует автопродление, добавили семь новых позиций. Речь идет о

  • родителях, которые воспитывают тяжелобольного ребенка,
  • лицах, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи,
  • опекунах нетрудоспособных людей,
  • граждан с мужем или женой с инвалидностью III группы,
  • смотрителей родственников с инвалидностью II или III степени родства,
  • родителей-одиночек с детьми до 18 лет,
  • учителей школ.

В случае, если автоматическое продление не сработало или данные не обновились, военнообязанным советуют обращаться в Центры предоставления административных услуг. В ТЦК отмечают, что они больше не принимают заявления на продление отсрочки.

Также отмечается, что для продления отсрочки проходить военно-врачебную комиссию не нужно, ведь состояние здоровья не связано с процедурой предоставления отсрочки.

Обратите внимание! Отсрочка предоставляется на период действия военного положения и мобилизации – на 90 дней, после чего она требует очередного автоматического обновления или подтверждения через ЦНАП.

Что изменилось в получении бронирования и отсрочек в 2026 году?

  • Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новые правила упрощают документооборот, не указывая количество военнообязанных, подлежащих бронированию, для быстрого принятия решений.

  • Отныне производители трансформаторного оборудования могут бронировать 100% своих сотрудников для бесперебойной работы. Правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной до двух вместо трех.

  • В 2026 году отсрочку могут не предоставить студентам второго образования, многодетным родителям с долгами по алиментам и мужчинам, если одному из трех детей уже исполнилось 18 лет. Право на отсрочку имеют родители-одиночки, многодетные без задолженностей, работники критической инфраструктуры с броней, люди с инвалидностью, студенты, которые получают первое образование и ученые со ставкой от 0,75.